Madre si allontana da ospedale con figlio, indagine pm Roma

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - La Procura di Roma ha avviato un fascicolo di indagine in relazione alla vicenda della donna che questa mattina ha portato via il figlio di appena tre anni dall'ospedale Grassi di Ostia. Il piccolo, di etnia rom, il 26 luglio scorso era stato "offerto" dal padre per prestazioni sessuali su lungomare di Ostia ma venne denunciato alle forze dell'ordine da alcuni cittadini. Per questa vicenda l'uomo è stato arrestato e il piccolo ricoverato in ospedale perché in precarie condizioni di salute. La madre, che in questi giorni era andata a trovarlo, oggi lo ha portato via senza autorizzazione e i medici hanno avvisato la polizia. A piazzale Clodio si attende una informativa da parte degli agenti del commissariato Lido. (ANSA).