Lazio, 23 casi Covid, anche di giovani rientrati da vacanze

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - "Oggi registriamo 23 casi e zero decessi" per coronavirus. Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

"Di questi - aggiunge - 4 provengono dal Cas Mondo Migliore di Rocca di Papa (Asl Roma 6) e 10 casi sono casi di importazione o riguardano giovani di rientro dalle vacanze: tre i casi di rientro da Albania, tre i casi da India, un caso da Ibiza e uno da Corfù, un caso da Svizzera e un caso da Romania".

"Ai giovani dico: usate la mascherina e non fatevi fregare dal Covid". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Bene il Ministero della Salute sui test rapidi sui rientri dalle zone europee ad alta incidenza come la Spagna" sottolinea l'assessore. (ANSA).