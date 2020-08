In corso sgombero campo nomadi a Roma

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - E' in corso lo sgombero di un campo nomadi nei pressi dell'Olimpica a Roma. Sul posto la polizia locale con diverse pattuglie. Secondo quanto si è appreso, al momento all'interno dell'insediamento sono state trovate circa 15 persone che verranno identificate. Gli agenti stanno mettendo in sicurezza l'area togliendo le bombole gas e materiali elettrici. L'insediamento si trova nell'area dell'autodemolitore interessato nei giorni scorsi da un grosso incendio che sollevò una nube di fumo che invase via del Foro Italico. (ANSA).