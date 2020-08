Accoltellato durante lite con connazionali, ferito 21enne

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Un ragazzo 21enne senegalese è stato accoltellato a una gamba nella notte durante una lite con alcuni connazionali a Roma. E' accaduto in piazza Nuccitelli, al Pigneto. Sul posto i carabinieri della stazione di Tor Pignattara che indagano sulla vicenda. Al vaglio le registrazioni delle telecamere. Il ragazzo è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).