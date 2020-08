Tentata rapina a bancomat, vittima ferita con coltello

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Tentata rapina ieri a un bancomat di via Cassia a Roma. Vittima un 43enne che, mentre stava versando dei soldi allo sportello, è stato aggredito da un uomo che lo ha ferito lievemente al collo con un coltello da cucina. Sul posto la polizia. Il coltello è stato sequestrato. Al vaglio le telecamere del bancomat e quelle della zona per risalire al responsabile. La vittima è stata portata in ospedale e non sarebbe in gravi condizioni. (ANSA).