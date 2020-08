Raffaello il più amato, sold out la mostra alle Scuderie

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Tutto esaurito per "Raffaello 1520 - 1483". A tre settimane dalla chiusura della più grande rassegna mai dedicata al genio urbinate, le Scuderie del Quirinale annunciano di aver raggiunto il limite massimo di prenotazioni, in base alla capienza calcolata per il rispetto delle misure di sicurezza dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Grande successo anche per le visite in notturna, i cui biglietti sono andati esauriti in meno di una settimana e che consentiranno al pubblico di visitare le Scuderie in orari straordinari: fino all'una di notte dal 24 al 27 agosto, e h24 dalla mattina del 28 fino alla mezzanotte del 30 agosto. Un totale di 132 ore di apertura per l'ultima settimana, proposto per consentire al più ampio numero possibile di persone di ammirare i capolavori di Raffaello, riuniti nel cinquecentenario dalla sua morte.

"Riceviamo ancora molte richieste ma il senso di responsabilità e il rispetto per la salute pubblica ci impongono di proseguire con le misure adottate, senza incrementare il numero di visitatori previsto per ogni ora e senza poter ulteriormente estendere gli orari, già ampliati al massimo- spiega Mario De Simoni, presidente di Ales Scuderie del Quirinale - Ringraziamo il pubblico per il calore manifestato nei confronti di questo splendido progetto e per la collaborazione dimostrata durante la visita, sottoposta a rigorose misure di sicurezza, nonché tutti i lavoratori che le hanno concretamente rese possibili". La mostra - con oltre 200 opere, tra cui 120 dello stesso Raffaello - è realizzata in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi e curata da Marzia Faietti e Matteo Lafranconi, Direttore di Scuderie del Quirinale. Resterà aperta fino al 30 di agosto.

