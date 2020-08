Aggredisce agenti con coccio bottoglia, arrestato

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Con in mano un coccio di bottiglia, prima ha minacciato i passanti e poi lo ha lanciato contro due poliziotti intervenuti. E' accaduto ieri sera in piazza dei Cinquecento, in zona Termini a Roma. Il giovane, originario del Mali, è stato arrestato dalla polizia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I due agenti, lievemente feriti, sono stati medicati in ospedale. (ANSA).