Vaccino a Spallanzani,da 24 sperimentato

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - "Sono arrivate all'Istituto Spallanzani le prime dosi del vaccino 'made in Italy' e dal 24 agosto siamo pronti alla sperimentazione sull' uomo". Lo annuncia l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Lo Spallanzani sta completando la ricerca dei volontari per la sperimentazione", aggiunge l'assessore. E Nicola Zingaretti twitta, "Arrivate allo Spallanzani le prime dosi del vaccino completamente made in Italy pronto ora alla fase di sperimentazione sull'uomo. Finanziato dalla Regione Lazio con un investimento da 5 milioni insieme al Ministero della Ricerca. Dal 24 agosto sarà somministrato a 90 volontari".