Rifiuti: Pd Lazio, Raggi spara balle, prima legga il Piano

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "Purtroppo mancano ancora dieci mesi alle elezioni di Roma e saranno lunghissimi. Purtroppo assistiamo alle solite polemiche della sindaca Raggi sul tema rifiuti, di fronte ad un Piano della Regione che merita di essere letto, prima di sparare balle. Purtroppo è un film dell'orrore già visto, ma dopo anni di vergogna a cielo aperto ora non è accettabile. I romani sapranno giudicare". Così in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre. "In un momento delicato e critico come questo - aggiunge - costruire polemiche ad arte per fare campagna elettorale è un altro schiaffo ai cittadini, al sistema economico in difficoltà e alla Capitale. Invitiamo la Raggi a leggere il Piano e troverà linee guida innovative, economia circolare, riuso, politiche green finalizzate - conclude Astorre - alla contrazione dei costi e di una maggiore efficienza, nel rispetto dei territori, della Capitale, delle comunità del Lazio. Purtroppo solo a Roma i rifiuti sono emergenza, per fortuna si vota". (ANSA).