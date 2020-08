Roma:M5s,sequestrati oltre 5 quintali 'merce' abusiva

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - "Scarpe, borse rovinate, vestiti usati, stracci, scarti di materiale elettronico, per la maggior parte proveniente dai cassonetti della spazzatura: sono 5 i quintali di 'merce' che la Polizia Locale ha sequestrato e poi distrutto smantellando un mercatino abusivo nel Municipio I. Sul litorale di Roma, invece, sono stati posti sotto sequestro oltre 5 mila articoli che venivano venduti senza alcuna autorizzazione". Così su Facebook il M5s di Roma. "Continua la lotta dell'Amministrazione di Virginia Raggi contro degrado e abusivismo - aggiunge il post - Situazioni di questo tipo non sono accettabili. Ringraziamo gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i loro interventi e per i controlli che continuano a portare avanti per contrastare i fenomeni di abusivismo e per tutelare la salute pubblica. La nostra città deve essere salvaguardata. Non tolleriamo questi episodi. I controlli servono a questo: a intercettare questi fenomeni e a eliminarli. Decoro e pulizia adesso sono stati adesso ripristinati". (ANSA).