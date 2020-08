Opera Roma, l'Omaggio di Anna Netrebko e Yusif Eyvazov

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - ''Siamo davvero felici di ritornare nella città eterna. Per noi è particolarmente speciale, è qui che ci siamo conosciuti sei anni e mezzo fa ed è per questo che siamo particolarmente legati a questa città e al Teatro dell'Opera di Roma. Non vediamo l'ora di esibirci al Circo Massimo". Il soprano Anna Netrebko e il tenore Yusif Eyvazov parlano così del recital ''Omaggio a Roma'' che li vedrà protagonisti, giovedì 6 e domenica 9 agosto, di due serate molto attese dal pubblico di appassionati. Con l'orchestra del Teatro dell' Opera diretta da Jader Bergamini proporranno brani celebri di Giuseppe Verdi, Francesco Cilea, Giacomo Puccini, Michail Glinka, Antonin Dvorak, Pietro Mascagni e Umberto Giordano. Le due star internazionali del canto, coppia nella vita e sul palcoscenico, tornano ad esibirsi nella capitale dopo la Manon Lescaut diretta da Riccardo Muti che li ha fatti incontrare. "È veramente un regalo straordinario l''Omaggio a Roma' che due artisti come Anna Netrebko e Yusif Eyvazov offrono nella splendida cornice del Circo Massimo - ha detto il sovrintendente Carlo Fuortes -. Dopo i grandi successi di Rigoletto in forma scenica e del balletto Le quattro stagioni, tutti sold out, e le repliche ancora in corso de Il barbiere di Siviglia e La vedova allegra in forma di concerto, un nuovo appuntamento imperdibile con il meglio della lirica internazionale".

Il programma musicale dei due recital prevede tra gli altri l'esecuzione del duetto "Già nella notte densa" dal primo atto dell'Otello di Verdi, le arie "Vissi d'arte" ed "E lucevan le stelle" e il duetto "Mario, Mario" da Tosca di Puccini, il "Canto alla Luna" dal primo atto di Rusalka di Dvořák, l'aria finale "Mamma, quel vino è generoso" da Cavalleria rusticana di Mascagni e il duetto "Vicino a te" da Andrea Chénier di Giordano. L'Orchestra eseguirà le ouverture del Nabucco di Verdi, di Ruslan e Ljudmila di Glinka, gli intermezzi sinfonici di Manon Lescaut e Le villi di Puccini, oltre a quello di Cavalleria rusticana, atto unico di Mascagni che ebbe il suo debutto proprio al Costanzi nel 1890. (ANSA).