Pedro operato alla spalla: "Presto tornerò"

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - "L'operazione è andata bene, presto tornerò. Un vero peccato non vincere la Fa Cup. Grazie a tutti per i messaggi d'incoraggiamento". E' un Pedro Rodriguez sorridente, che mostra il pollice all'insu, quello che appare con un tutore nella foto del proprio account di Instagram dopo l'intervento alla spalla.

L'attaccante spagnolo, ex del Barcellona, si è infortunato nella finale della Fa Cup che il 'suo' Chelsea ha perso contro l'Arsenal sabato scorso, in uno dei tanti derby londinesi. Pedro ha voluto tranquillizzare i tifosi, anche quelli di fede romanista, dal momento che per lui si prevede un futuro in giallorosso. (ANSA).