Unità crisi: un caso, chiusura preventiva lido Fregene

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - "Il titolare dello stabilimento balneare Levante di Fregene ha disposto la preventiva chiusura dell'attività per una positività al Covid 19". Così l'Unità di Crisi regionale sulla pagina Facebook Salute Lazio dell'assessorato alla Sanità. "La Asl Roma 3 sta predisponendo l'indagine epidemiologica per rilevare i contatti stretti - prosegue l'Unita' di crisi - Verrà messo a disposizione il drive in di Casal Bernocchi per eseguire i test necessari. Contattato il sindaco di Fiumicino". (ANSA).