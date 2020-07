Sport: Valente, riforma? La nostra priorità sono i temi

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "La poco piacevole sensazione che mi ha lasciato la giornata di ieri è che, mentre la nostra priorità è quella di pensare esclusivamente a come migliorare lo sport in questo Paese, in linea con quanto il MoVimento 5 Stelle ha cercato di fare anche nel Governo precedente, adesso il discorso si sia spostato più su ruoli e incarichi e si siano delineati già vincitori e vinti, quando a vincere dovrebbe essere solo il futuro dello Sport". Così Simone Valente, deputato del MoVimento 5 Stelle, sul suo profilo Instagram.

"Resteremo sempre attenti nel dibattito al fine di garantire sempre più la giusta e limpida divisione dei compiti, per competenza ed affidabilità", aggiunge. (ANSA).