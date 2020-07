Opera Roma, al Circo Massimo La Vedova Allegra

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - La Vedova Allegra in forma di concerto e in lingua originale tedesca con sovratitoli in italiano e in inglese è di scena il 31 luglio al Circo Massimo, quarto appuntamento della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma.

La più famosa delle operette, composta nel 1905 da Franz Lehár, vedrà sul podio il maestro Stefano Montanari, già impegnato nelle repliche, sempre in forma di concerto, del capolavoro rossiniano Il del Barbiere di Siviglia. Sul palcoscenico di 1500 metri quadrati, con l'Orchestra del Teatro dell'Opera e il Coro diretto dal maestro Roberto Gabbiani, si esibirà un cast d'eccezione composto da Nadja Mchantaf (Hanna Glawari), Markus Werba (Danilo Danilowitsch), Andrea Concetti (Mirko Zeta), Hasmik Torosyan (Valencienne), Juan Francisco Gatell (Camille de Rossillon), Marcello Nardis (Raoul de St.

Brioche), Simon Schnorr (Vicomte Cascada), Roberto Accurso (Bodganowitsch), Roberto Maietta (Kromow) e Alessio Verna (Pritschitsch). Al loro fianco i talenti di "Fabbrica" - Young Artist Program dell'Opera di Roma Sara Rocchi (Prascowia), Marianna Mappa (Sylviane) e Angela Schisano (Olga). Fabbrica cura anche il progetto visivo dello spettacolo.

La regista Giulia Randazzo e la scenografa Giulia Bellè, considerando il momento particolare creato dall'emergenza Covid 19, attingono al cinema muto per rileggere con ironia e umorismo, sotto il velo malinconico del passato, le mancanze del presente, a cominciare dall'impossibilità di interazione ravvicinata tra gli interpreti sul palcoscenico. Immagini e sequenze tratte da video d'epoca originali si intrecciano così con la musica e il canto, enfatizzando i momenti salienti dell'opera. Le repliche de La vedova allegra sono in programma mercoledì 5, venerdì 7 e mercoledì 12 agosto. Montanari dirigerà le repliche del Barbiere di Sivigilia il 1, 4, 8, 11 e 13 agosto. (ANSA).