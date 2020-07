Tra Mito, sogno e spettacoli al via Ostia Antica Festival

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il teatro in ogni sua forma, dal classico al comico, la grande musica rock e d'autore, concerti, musica classica e parole per riflettere. Sotto alle stelle di uno dei siti archeologici più belli al mondo. Dopo la pre-apertura con la dedica al maestro Ennio Morricone dell'Orchestra Sinfonica Città di Roma nella serata dedicata a Il grande cinema in concerto, alza ufficialmente il sipario la quinta edizione dell'Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno e lo fa, ancora, partendo dalla musica. In tutto, 22 appuntamenti fino a fine settembre, al via il 30 luglio con Canto Libero. Non un semplice concerto, ma un omaggio al periodo d'oro della storica accoppiata Mogol-Battisti sulle note di un ensemble di 10 musicisti.

La serata è il primo appuntamento della sezione Anthology che, sotto la direzione artistica di Gilda Petronelli e Stefano Saletti, quest'anno attraverserà tutto il programma con la grande musica d'autore, pop e rock del Novecento. Si va dai mitici Queen con la Bohemian Symphony Orcherstal Queen Tribute ai Genesis con Estroa.

Ad aprire gli appuntamenti dedicati al teatro, il 31, è invece Francesco Montanari che rilegge i Menecmi di Plauto, seguito dal re del trasformismo, Arturo Brachetti. E ancora, in arrivo Claudio Bisio e Gigio Alberti in Ma tu sei felice?, lettura spettacolo dal libro di Federico Baccomo. Due outsider, la scrittrice Michela Murgia con la sua riflessione Dove sono le donne? e Stefano Massini con L'alfabeto delle emozioni, viaggio profondo e ironico nel labirinto del nostro sentire.

Per la musica, Ostia antica suona con Francesco Gabbani, Samuel, Carmina Burana di Carl Orff, James Senese e con i Dialoghi Sinfonici dell'Orchestra Europa Incanto diretta dal maestro Germano Neri, vero viaggio alla scoperta dell'evoluzione della scrittura musicale operistica con le più celebri ouverture e arie d'opera di Mozart, Rossini Donizetti e Verdi. (ANSA).