Tare, Immobile non si muove dalla Lazio

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Immobile? Non si muove, senza dubbio la Lazio del futuro verrà costruita intorno a lui. Ha un contratto lungo, è un uomo importante di questa società, di questa squadra. La festa che i compagni gli hanno fatto negli spogliatoi dopo il match con il Verona dimostra tutto ciò che gli è stato costruito intorno. Ha fatto una stagione incredibile".

Intervistato da Sky Sport a margine di Lazio-Brescia, il ds dei biancocelesti Igli Tare chiude la porta all'ipotesi che Immobile possa lasciare la squadra allenata da Simone Inzaghi". "Il marchio Immobile e il marchio Lazio vanno sfruttati - dice ancora Tare -. Dopo 13 anni siamo in Champions League, facciamo una strategia, già iniziata con diverse iniziative, per portare più in alto questi marchi".

Intanto su siti e social è rimbalzata la voce che vuole la Lazio fortemente interessata al campione del mondo 2010 David Silva, spagnolo in uscita dal Manchester City. "E' un grande giocatore, ma non so da dove arrivino certe notizie - commenta tare -. Da amici in comune so che gli piacerebbe fare esperienze diverse da quella inglese. Ma come spesso si dice, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare". (ANSA).