Coronavirus: Lazio, zero morti e 34 casi, 16 di importazione

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Oggi registriamo 34 casi e zero decessi. Di questi 16 sono casi di importazione: otto casi di nazionalità del Bangladesh, tre da Spagna, due da Romania, due da India e uno da Afghanistan. Tre i casi per screening in fase di pre-ospedalizzazzione ospedaliera". E' quanto fa sapere l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

I casi sono triplicati rispetto a ieri, quando si registravano 10 positivi di cui sei di importazione e un decesso. (ANSA).