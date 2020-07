Tentati furti auto e rapina in minimarket Roma, tre arresti

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Due arresti per tentati furti in auto nella notte a Roma. In via Fosso del Torrino, nel quartiere Spinaceto, un 29enne polacco è stato arrestato dalla polizia dopo aver rotto il vetro di una macchina in sosta per rubare. Il giovane è accusato di tentato furto aggravato in concorso con un complice che è riuscito a fuggire. Stessa accusa per un 34enne romeno arrestato dai poliziotti del commissariato Esquilino.

L'uomo aveva rotto il vetro di un'auto in via Petrarca.

Arrestato dalla polizia anche un uomo che ieri ha rapinato un minimarket minacciando il titolare con un coccio di bottiglia.

Il 38enne marocchino è stato bloccato in zona San Giovanni.

L'uomo con lo stesso coccio di bottiglia si è anche ferito un braccio. (ANSA).