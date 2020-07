Sport: Valente, giorni cruciali per il futuro del movimento

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Questi saranno giorni cruciali per il futuro dello sport. Stamattina ho preso parte al proficuo incontro con una rappresentanza del 'Comitato 4.0'. Tutto si sta muovendo per favorire una battaglia importante: il credito d'imposta sulle sponsorizzazioni. Non possiamo perdere tempo, sto facendo di tutto affinché venga approvato già nel prossimo Decreto legge, prima della pausa estiva". Lo scrive, su Instagram, Simone Valente, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura.

"Nel corso dell'incontro abbiamo lavorato anche alla bozza del decreto legislativo che giovedì sarà protagonista della riunione a Palazzo Chigi, con maggioranza e ministro - aggiunge -. Noi, in modo corale e condiviso, abbiamo lavorato a proposte e modifiche al testo: è tempo ora di dar loro seguito e renderle concrete". (ANSA).