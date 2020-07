Sport: Spadafora, spunti interessanti su testo della riforma

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Oggi si è tenuto l'ultimo degli incontri con le singole forze di maggioranza per discutere del testo unico di riforma dello sport. Come avvenuto nei confronti precedenti, anche la rappresentanza di Italia Viva ha offerto spunti interessanti. Continueremo a lavorare con unità di intenti per portare a termine la riforma il prima possibile: siamo tutti consapevoli quanto questa riforma sia attesa dal mondo dello sport". Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadadora sulla propria pagina ufficiale di Facebook. (ANSA).