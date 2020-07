Coronavirus:Zingaretti,ripresa parta da Ue,sanità e cantieri

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Dobbiamo reagire. Reagire vuol dire oggi mettere in campo, accanto alle iniziative sanitarie, iniziative nel campo dello sviluppo, del lavoro e della crescita. Ci sono presupposti molto positivi", come le possibilità del recovery fund, la fine del commissariamento sanitario e il piano delle grandi opere. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intervenendo al Consiglio regionale straordinario sul Coronavirus.

Zingaretti ha illustrato nel dettaglio i tre punti, ricordando in particolare gli investimenti in arrivo sulla sanità e il Piano delle grandi opere accelerate dal decreto Semplificazioni, recentemente presentato assieme alla ministra De Micheli.

In ogni caso, ha ricordato, "siamo ancora nel pieno di un'emergenza globale. Molto della nostra economia, come sappiamo, dipenderà da come andrà anche la curva del Coronavirus nelle grande potenze mondiali, come riprenderanno i consumi nel pianeta, come riprenderà la possibilità di muoversi nel pianeta e, quindi, di produrre ricchezza". (ANSA).