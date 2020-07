Paradosso Juric, Verona ha giocato meglio della Lazio

(ANSA) - VERONA, 26 LUG - Ivan Juric è arrabbiato. "Mi viene difficile commentare una sconfitta del genere - dice l'allenatore del Verona dopo la cinquina rifilata ai gialloblù dalla Lazio -. Abbiamo giocato meglio della Lazio, gli episodi sono stati devastanti per noi. Però è chiaro che quando finisce 5-1 devi stare zitto e andare a casa".

Juric ammette che "questo calcio in questa fase dell'anno e senza pubblico vale poco. Diciamoci la verità, lo facciamo per i soldi, per i diritti televisivi. Ma i ragazzi sono stati straordinari, fantastici". Ora quale sarà il futuro del tecnico? "Nella prossima stagione ripartiamo da zero, di questa rosa ne rimarranno sei o sette. Ricominceremo da capo".

In casa Lazio Simone Inzaghi riconosce che "il punteggio forse è eccessivo ma sapevamo che per vincere a Verona dovevamo fare una grande partita e questo è accaduto. Immobile? È un ragazzo straordinario, un ottimo padre di famiglia, un giocatore che vuole sempre migliorarsi. Sono davvero contento per lui". E ora che Lazio sarà? "L'obiettivo Champions è stato raggiunto, puntiamo a finire al meglio queste due ultime partite. Penso che il prossimo sarà un anno simile a questo. Ci vorrà una rosa importante, con tanti giocatori". (ANSA).