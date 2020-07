Assembramenti e senza mascherine,chiusi 5 locali movida Roma

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Assembramenti e mancato uso della mascherina. Anche per queste violazioni sono stati chiusi a Roma cinque locali durante i controlli delle forze dell'ordine svolti da ieri sera alle prime luci dell'alba di oggi nelle zone della movida. In particolare, la polizia ha chiuso tre locali a Trastevere ed uno a Ponte Milvio. Uno è stato chiuso dai carabinieri a piazza Bologna. A Trastevere i poliziotti hanno multato molti ragazzi per il mancato rispetto del distanziamento sociale ed il consumo di alcol su strada, specie a Ponte Sisto e a Piazza Trilussa. Multati anche i tre negozi che vendevano dopo le ore 23 l'alcol da asporto ai ragazzi. Altri tre locali sono stati invece chiusi per violazione dei protocolli covid 19, avendo consentito la creazione di assembramenti con ammassamento di sedie e tavolini e mancato uso delle mascherine. Si tratta di un bar, un ristorante ed un alimentari, tutti vicino a Piazza Trilussa, la cui gradinata, noto ritrovo di giovani ed uno dei simboli della movida romana, era già stata chiusa la settimana scorsa su disposizione delle autorità comunali proprio per l'allarme covid. I tre locali sono stati chiusi rispettivamente per uno, due e cinque giorni, a seconda delle irregolarità riscontrate e del tempo necessario per eliminarle. A Ponte Milvio un locale è stato sanzionato e chiuso per due giorni a causa del mancato rispetto dei protocolli Covid-19. I dipendenti, infatti, non indossavano la mascherina e vi era un forte assembramento di persone, sia all' interno che all'esterno del bar peraltro, di ridotte dimensioni. I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno invece chiuso per un giorno un locale in piazza Bologna per aver creato un assembramento tale da non garantire il distanziamento sociale di almeno 1 mt. Al momento del controllo effettuato dai Carabinieri, infatti, al suo interno sono state sorprese 11 persone, a loro volta identificate e sanzionate per complessivi 3.080 euro. (ANSA).