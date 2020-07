Scarpa d'Oro: Immobile-CR7 vanno all'assalto di Lewandowski

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - La lotta per la conquista della Scarpa d'Oro è più che mai aperta. Ciro Immobile ha riguadagnato la leadership solitaria nella classifica cannonieri in Serie A, segnando una rete al Cagliari e approfittando del digiuno di Cristiano Ronaldo contro l'Udinese. Il laziale è salito a quota 31 reti, contro i 30 dello juventino.

A tre partite dalla fine, Immobile è a -3 da Robert Lewandowski, centravanti del Bayern Monaco, che ha realizzato 34 gol in 31 partite nella Bundesliga e attualmente comanda la graduatoria dei bomber europei.

Il polacco guida con 34 gol, contro i 31 di Immobile e i 30 di Cristiano Ronaldo: agli ultimi due restano 270' per battere il rivale. (ANSA).