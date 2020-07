Scontro frontale nella notte a Roma, un morto

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Incidente mortale nella notte in via Tiburtina all'altezza del civico 1331, a Roma. Sul posto la polizia locale del Gruppo Casilino. L'incidente è avvenuto tra un mezzo pesante, condotto da un italiano di 55 anni, e un'auto guidata da un altro italiano di 58 anni che è morto sul colpo.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che sia stato uno scontro frontale. Il conducente del mezzo pesante è stato trasportato in ospedale in codice giallo. (ANSA).