Fonseca, Zaniolo atteggiamento giusto, non vogliamo venderlo

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Non vogliamo vendere Zaniolo e Pellegrini, sono giocatori importanti per il futuro della Roma".

Così l'allenatore della Roma Paulo Fonseca, intervistato da Sky Sport dopo il successo 'tennistico' (1-6) contro la Spal. Ma dopo il richiamo che gli ha fatto nei giorni scorsi, questa sera Fonseca come ha visto Zaniolo? "È stato importante il gol per Zaniolo - risponde -, ma tutti i giocatori che sono entrati nella ripresa hanno dato il loro contributo e hanno fatto bene.

Ho visto l'atteggiamento giusto, l'importante è che chi entra corre e fa bene, come oggi". (ANSA).