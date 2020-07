Fase 3:Regione Lazio,4 bandi ricerca contro effetti pandemia

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti insieme al ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi hanno presentato questa mattina quattro bandi regionali da complessivi 30 milioni di euro per ricerca, innovazione e start-up, per contrastare le conseguenze dell'emergenza Covid-19 e, nel contempo, orientare il modello di sviluppo del Lazio ancor più nettamente verso l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la sostenibilità.

I bandi sono stati presentati oggi, insieme con gli assessori regionali allo Sviluppo economico e all'Università Paolo Orneli e Claudio Di Berardino, ai rappresentanti delle istituzioni, delle università, delle associazioni e degli organismi di ricerca nella sede della Regione Lazio durante l'evento 'La ricerca per il Lazio del futuro'.

Questo impegno della Regione Lazio si aggiunge all'intervento diretto nella lotta contro il coronavirus già messo in campo con il Protocollo d'intesa siglato a marzo assieme ai ministeri dell'Università e della Salute, il Cnr e l'Irccs 'Spallanzani', per l'individuazione di un vaccino contro il Covid-19 per il quale è già in corso l'erogazione di 8 milioni di euro (5 dalla Regione e 3 dal Mur). (ANSA).