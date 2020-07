Calcio:Roma;Zaniolo nuova maglia'tira fuori il meglio di te'

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Dopo le parole di Lorenzo Pellegrini sulla nuova maglia presentata oggi dai canali social ufficiali della Roma, arrivano anche quelle di Nicolò Zaniolo finito al centro di un caso per la convocazione con la Spal, prima negata e poi concessa. La divisa, che verrà utilizzata nella stagione 2020/21, sarà l'ultima con il logo Nike. Il numero 22 giallorosso, sul proprio profilo Instagram e su quello del club, ha commentato il nuovo kit così: "È come quando ti innamori, ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. È la stessa cosa. Davvero, la amo questa maglia". (ANSA).