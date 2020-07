Fonseca "con Zaniolo tutto ok,salta Spal perché infortunato"

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "In questo momento lui è veramente infortunato. Non ci sono altri problemi". Ancora fuori dai convocati ma non perché, come si vocifera, in rotta con l'allenatore, bensì per alcuni problemi fisici. Dopo aver saltato la sfida con l'Inter, Nicolò Zaniolo sarà assente anche domani sera a Ferrara per l'impegno della Roma in casa della Spal. Ad anticipare il forfait del giovane talento romanista è il tecnico Paulo Fonseca che al termine della gara col Verona aveva ripreso pubblicamente Zaniolo per l'atteggiamento avuto in campo. Questione però già archiviata, stando alle parole del portoghese: "Non ce la fa ancora a tornare tra i convocati.

Voglio dire però che non è giusto quello che si scrive su Zaniolo. Chi mi conosce sa che dico sempre la verità, come ho fatto già con altri giocatori. Certe notizie non sono vere - sottolinea Fonseca al sito della Roma -. Non c'è alcun problema con Zaniolo, se ho detto che ho parlato con lui e che non ci sono problemi vuol dire che è la verità. Quando c'è un problema lo dico". (ANSA).