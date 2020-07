Florenzi saluta Valencia: "Mi hai fatto sentire a casa"

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Valencia, mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra, contro un avversario inaspettato e maledetto. Grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutti i componenti della società: dal primo all'ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao, Valencia, SOLO GRAZIE! Alessandro". E' il post di addio, ma potrebbe anche essere un arrivederci (chissà), che Alessandro Florenzi ha pubblicato sul proprio account ufficiale di Instagram, dopo avere concluso la propria esperienza spagnola.

Il jolly torna alla Roma, da dove era partito durante il mercato di gennaio, per giocare in prestito nelle file della squadra dei 'pipistrelli'. Florenzi resta tuttavia sul mercato e sarà costretto a trovarsi un'altra sistemazione, perché non rientra nei piani del club giallorosso. (ANSA).