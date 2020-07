Fase 3: Lazio, possibili test a campione voli zone a rischio

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Test rapidi da effettuare a campione già in aeroporto sui passeggeri provenienti da zone ad alta incidenza virale. E' l'ipotesi sulla quale sta lavorando la Regione Lazio per prevenire i contagi 'di ritorno'.

"Stiamo lavorando col ministero per effettuare tamponi già jn aeroporto -ha detto l'assessore Alessio D'Amato intervistato su Rai Radio1 all'interno del programma Centocittà- A Fiumicino si registra un numero di voli superiore agli altri scali italiani e per questo ora cerchiamo di privilegiare test rapidi anche a campioni sui voli da zone ad alata incidenza virale. In questa maniera, testando ci proveniva dal Bangladesh, abbiamo rintracciato 240 positivi. Ora abbiamo anche un problema col Pakistan, bisogna coniugare il diritto alla salute col diritto a viaggiare". (ANSA).