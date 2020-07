Scuola: pubblicate graduatorie nidi Roma

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Sono pubblicate sul sito di Roma Capitale le graduatorie per l'accesso ai nidi capitolini, dedicati ai bambini da 0 a 3 anni, per l'anno 2020-21.

I genitori dovranno comunicare l'accettazione del posto entro il 30 luglio. Successivamente, a partire dal 31 luglio, si apriranno le accettazioni per coloro che si trovano in lista di attesa. In fase di accettazione del posto sarà necessario presentare la dichiarazione dello stato vaccinale del bambino, mentre non è previsto il pagamento anticipato della quota di settembre che si potrà adempiere successivamente. Si sottolinea che i tempi e le modalità di inizio della frequenza saranno definiti alla luce dei provvedimenti che saranno assunti dagli organi competenti in relazione all'emergenza Covid-19 e verranno tempestivamente comunicati alle famiglie. Per consultare le graduatorie e confermare l'accettazione del posto assegnato, è necessario completare la relativa procedura sul sito di Roma Capitale: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page? contentId=IDS611712 (ANSA).