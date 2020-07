Raggi,stamattina trasferite ultime 26 bancarelle Ostia

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Questa mattina abbiamo trasferito e regolarizzato le ultime 26 bancarelle nel territorio di Ostia, nel Municipio X. È stato un grande lavoro di riordino, deciso per motivi di pubblica sicurezza e decoro insieme alla associazioni di categoria: le nuove destinazioni sono molto valide dal punto di vista commerciale e riequilibrano l'offerta di vendita in punti dove scarseggiano i negozi". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Molte delle restanti bancarelle - prosegue Raggi - intralciavano il passaggio pedonale sui marciapiedi e due addirittura ricadevano nel percorso per non vedenti della stazione di Acilia: sono state posizionate sulla parte opposta dello stesso piazzale. Per evitare il fenomeno dei furgoni in doppia fila abbiamo anche predisposto soste a pagamento riservate a carico e scarico merci, oltre che al posteggio dei mezzi durante l'attività di vendita. Andiamo avanti per garantire sicurezza, decoro e tutela dell'offerta commerciale, a beneficio di cittadini e operatori" conclude la sindaca. (ANSA).