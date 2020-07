Operai precipitano da oltre tre metri

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Incidente in un cantiere edile in piazza Lodovico Cerva, in zona Vigna Murata a Roma. L'allarme è stato dato al Numero di emergenza Nue 112 che ha inviato le ambulanze del 118. Sul posto la polizia. Dalle prime informazioni sembra che i due operai siano caduti da un'altezza di oltre 3 metri. (ANSA).