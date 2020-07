Conte, calendario folle,fatto per metterci in difficoltà

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Non cerco scuse, e a questi ragazzi posso solo dire 'bravi'. Hanno fatto un calendario per metterci in difficoltà. Gli orari li sceglie la lega? forse non eravamo presenti quando li hanno stilati, e il nostro è folle.

E' la terza volta consecutiva che giochiamo contro una squadra che ha avuto un giorno, un giorno e mezzo di riposo in più di noi. I compromessi nei confronti dell'Inter sono sempre negativi, e se deve volare uno schiaffo lo prende sempre l'Inter. Se andate a vedere, nell'ultima giornata è successo qualcosa d'incredibile, non potete non vedere cosa è accaduto".

E' un Antonio Conte durissimo quello che, dai microfoni di Sky Sport, si sfoga al termine di Roma-Inter. "Ora noi rientriamo alle 4 di mattina - dice ancora - domani fai defaticante e poi prepari la partita delle 21,45 contro la Fiorentina". (ANSA).