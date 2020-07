A Roma un murales per il bracciante-sindacalista ucciso

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Un murales dedicato a Soumaila Sacko, il bracciante sindacalista ucciso a colpi di fucile nella piana di GIoia Tauro. L'opera si trova al mercato rionale di Via Corinto nel quartiere San Paolo e, spiega il presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri, "parla di una storia che ci riguarda, parla del cibo che ogni giorno consumiamo, degli invisibili che ci permettono di avere nei mercati frutta e verdura, di una filiera che ancora vive di sfruttamento, caporalato e sprezzo della dignità umana".

Poco più di due anni fa Soumaila Sacko, bracciante e sindacalista veniva ucciso a colpi di fucile in una fabbrica abbandonata nella piana di Gioia Tauro mentre recuperava porzioni di lamiere, utili per costruire una baracca nel famigerato Ghetto di San Ferdinando.

L'opera promossa dall'Associazione CultRise è stata realizzata da Laika, la Street artist internazionale famosa per i suoi poster dedicati a temi sociali e di attualità, alla sua prima opera murale permanente. (ANSA).