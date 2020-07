Lazio, oggi 20 casi, 13 di importazione

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Oggi registriamo un dato di 20 casi.

Di questi 13 sono casi di importazione: 11 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso di rientro dall'Iraq e uno dall'India". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato."Per quanto riguarda le province si registra un solo caso e un decesso nella Asl di Latina". Il nuovo caso è "un uomo di nazionalità indiana a Sabaudia segnalato dal medico di medicina generale e per il quale è stata avviata l'indagine epidemiologica - sottolinea l'assessore - Il decesso riguarda una donna di 57 anni di Priverno. Rieti si conferma per l'undicesimo giorno consecutivo Covid Free, mentre Viterbo rimane con un solo caso in isolamento in attesa del dell'esito negativo del test molecolare".