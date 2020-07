Uomo ucciso a colpi di pistola in strada

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Un uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada stamattina a Roma. E' accaduto intorno alle 10.30 in via Sparanise, in zona Divino Amore. La vittima, un 48enne, si trovava nei pressi della sua abitazione. Sul posto i carabinieri della stazione Roma Divino Amore e della Compagnia di Pomezia che indagano sulla vicenda. "Sono stato io a ucciderlo". E' quanto avrebbe detto un vicino di Fabio Catapano.