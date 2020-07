Campidoglio, Auditorium sarà 'Morricone'

(ANSA) - ROMA, 17 LUG -Un Parco della Musica che ospita anche la Festa del Cinema: la somma dà Ennio Morricone. Un'aritmetica limpida che da oggi ha anche il sigillo dell'Assemblea capitolina. L'Aula Giulio Cesare, riunita in seduta straordinaria, ha dato il via libera a intitolare il grande Auditorium della Capitale al maestro scomparso lo scorso 6 luglio a 92 anni. Tutti d'accordo, nessun contrario: l'Assemblea, "unanime come un'orchestra" ha commentato il presidente Marcello De Vito, ha dato dunque mandato alla sindaca Virginia Raggi di procedere al cambio di nome. "Era un uomo di grande spessore umano e artistico - ha detto Raggi - che merita che Roma continui a ricordarlo degnamente. Oltre a essere 'romano de Roma' ha vissuto qui, ha dato lustro alla sua città.

E pur portando la sua opera in giro per il mondo ha sempre deciso di stare e tornare qui, e i romani questo lo hanno sentito".