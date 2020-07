Zingaretti,ok recupero "Campo Testaccio"

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - La Giunta regionale del Lazio ha approvato oggi una delibera nella quale, insieme a Municipio I di Roma Capitale e Asp Asilo Savoia, realtà impegnata nel sociale, viene stretto un accordo istituzionale per il recupero e la restituzione alla fruizione pubblica dello storico "Campo Testaccio" ubicato nel Rione Testaccio tra via Monte de' Cocci e Via Nicola Zabaglia, accanto alla Piramide Cestia e al Cimitero Acattolico a Roma. La collaborazione avviene ai sensi dell'art.

15 l.241/90 e richiama i principi della Legge Regionale sull' amministrazione dei beni comuni. L'accordo prevede l'intervento da parte della Regione Lazio per finanziare i lavori di riqualificazione del nuovo campo di calcio. "Si tratta di una bellissima pagina - commenta il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - per il Rione e per tutti i romani".