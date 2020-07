Invitata a uso mascherina, danneggia bus

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - A bordo di un bus di linea senza mascherina è stata più volte invitata dall'autista a indossarla, ma la donna è andata su tutte le furie e ha danneggiato il mezzo. E' accaduto ieri in via Mario Cora, in periferia di Roma.

La cittadina nigeriana, più volte richiamata a indossare la mascherina, avrebbe aggredito l'autista, infranto il vetro in plexiglass e danneggiato il volante. Sul posto la polizia. La donna è stata denunciata per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.