S.Andrea, inaugurazione nuova sede

(ANSA) - ROMA, 13 LUG -Sarà inaugurato domani il nuovo edificio per la didattica e la ricerca della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza presso l'Azienda ospedaliera-universitaria Sant'Andrea di Roma: a tagliare il nastro il ministro dell'Università e della ricerca Gaetano Manfredi e l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. A seguire si terrà la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea con il giuramento di Ippocrate a 44 neolaureati dei corsi in Medicina e chirurgia. Al termine il ministro Manfredi consegnerà il Premio Elisa Scarascia Mugnozza 2020 allo studente vincitore dell'omonima borsa di studio. I circa 7.000 metri quadrati di superficie coperta ospitano 16 aule per complessivi 1196 posti, 21 laboratori, un'aula multimediale da 94 posti, 2 segreterie didattiche, 3 skill lab, 2 spazi di coworking per la ricerca, 10 uffici dipartimentali e 7 uffici di presidenza.