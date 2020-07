Inaugurazione edificio ospedale S.Andrea

(ANSA) - ROMA, 13 LUG -Verrà inaugurato domani alle ore 13 il nuovo edificio per la didattica e la ricerca della Facoltà di Medicina e Psicologia presso l'Azienda ospedaliera-universitaria Sant'Andrea. Al taglio del nastro è prevista la presenza del ministro dell'Università e della ricerca Gaetano Manfredi e dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. L'ampliamento della Facoltà di Medicina e psicologia presso l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea è uno dei principali interventi realizzati per lo sviluppo edilizio e il riassetto strategico della Sapienza. La nuova sede fornisce il luogo per la formazione degli studenti dei corsi di Medicina e delle Professioni sanitarie, afferenti ai Dipartimenti di Medicina clinica e molecolare, di Scienze medico chirurgiche e di Medicina traslazionale e di Neuroscienze, salute mentale e organi di senso.