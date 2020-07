Tennis: 'Ultimate Showdown', Berrettini in finale

(ANSA) - NIZZA, 12 LUG - Matteo Berrettini stacca il pass per la finale dell' 'Ultimate Tennis Showdown', il torneo con le partite a tempo organizzato da Patrick Mouratoglou, coach di Serena Williams. In semifinale, il romano numero otto al mondo ha battuto il francese Richard Gasquet con il punteggio di 24-8, 12-14, 16-12, 10-13, 2-1. In finale Berrettini sfiderà il greco Stefanos Tsitsipas, che ha eliminato il belga David Goffin.

Berrettini da domani sarà a Berlino, per essere uno dei sei protagonisti della 'Bett1 Aces', esibizione in due parti, la prima sull'erba dal 15 al 15 luglio, la seconda sul 'duro' dal 16 al 18, cui parteciperà anche l'altro azzurro Jannick Sinner.

