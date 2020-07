Tare, senza infortuni rosa Lazio è importante

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "E' un dato di fatto, quando ti mancano più di 14 giocatori per infortuni, squalifiche, è impossibile, giocando anche ogni tre giorni, dare il cento per cento. Nonostante ciò queste difficoltà non devono essere un alibi, devono essere uno stimolo in più. Non è questione 'Champions raggiunta o non raggiunta', noi dobbiamo guardare in avanti e vuol dire lottare con la Juventus fino in fondo".

Intervistato da Sky Sport a margine di Lazio-Sassuolo, il ds del club biancoceleste Igli Tare fa il punto della situazione e cerca di spiegare la mancanza di risultati da parte della squadra di Simone Inzaghi nel calcio del post pandemia. Ma non è che la rosa della Lazio sia un po' 'ristretta' e quindi vada allargata in vista della prossima stagione? "Chi avrebbe mai pensato una pandemia del genere come il Covid... - risponde Tare -. Fino alle prime due, tre partite anche del post Covid si diceva che la rosa della Lazio era una rosa importante, poi il risultato fa la differenza". "Voglio che la squadra sia completa per giocare - conclude -, e nel momento opportuno a fine campionato ci sederemo con presidente e allenatore e faremo un resoconto della stagione. (ANSA).