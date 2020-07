Serie A: Lazio-Sassuolo 1-2

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Ancora una sconfitta, la terza di fila, per la Lazio, fermata in casa dal Sassuolo. Gli emiliani si impongono 2-1 nell'anticipo della 32/a giornata: i biancocelesti restano a -7 dalla Juventus, che stasera scende in campo con l'Atalanta. Gli emiliani conquistano la quarta vittoria consecutiva rimontando la rete di Luis Alberto con i centri di Raspadori (primo gol in A per lui) al 7' e Caputo ( al 16/o centro stagionale ) al 46' st. (ANSA).