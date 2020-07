Si torna sul set, inizia Leo con Lasciarsi un giorno a Roma

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Edoardo Leo è il primo regista a tornare sul set con un nuovo progetto dopo lo stop degli ultimi mesi. Sono iniziate infatti le riprese del suo nuovo lungometraggio Lasciarsi un giorno a Roma, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Vision Distribution.

Quarta regia per Leo, il film è una coproduzione internazionale con la società di Barcellona Neo Art Producciones, e vanta una coprotagonista spagnola, Marta Nieto, Premio Migliore Attrice a Venezia Orizzonti 2019. Nel cast oltre allo stesso Edoardo Leo, che firma la sceneggiatura con Marco Bonini, Damiano Bruè e Lisa Riccardi, ci sono anche Claudia Gerini e Stefano Fresi.

Il regista protagonista e sceneggiatore Edoardo Leo ha dichiarato: "In un momento particolare per tutti ed in special modo per il nostro settore, ripartire con una grande coproduzione internazionale è un impegno ma, spero, un segnale di buon auspicio per il cinema italiano".

Il film è distribuito da Vision Distribution e arriverà nelle sale nel 2021.