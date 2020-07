Ryder Cup 2020 slitta al 2021, ufficialità a breve

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - La Ryder Cup 2020 di golf, causa emergenza sanitaria, slitta al 2021. L'ufficialità è attesa a breve: possibile così cambio di date anche per la Ryder Cup italiana. Originariamente in programma dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 al Marco Simone Golf Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), potrebbe giocarsi nel 2023. La Federazione Italiana Golf, guidata da Franco Chimenti - Gian Paolo Montali è il direttore generale del progetto Ryder Cup 2022 - in queste ore è al lavoro con il board della Ryder Cup Europe per sistemare tutti i dettagli della vicenda. Lo apprende l'ANSA.

