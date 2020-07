Rinvio Ryder: Biagiotti "grande senso di responsabilità"

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Un grande senso di responsabilità ha determinato la decisione di spostare la prima Ryder Cup italiana della storia al 2023. Lo stesso senso di responsabilità che ci ha guidati in questi mesi di lockdown a portare avanti i lavori in tutta sicurezza e senza nessuna interruzione, per poter offrire a brevissimo a tutti gli appassionati la possibilità di giocare al Marco Simone sul percorso della Ryder Cup. Ringrazio le Istituzioni, la Federazione Italiana Golf, il CONI, Ryder Cup Europe, il Team Marco Simone e tutte le persone che con lungimiranza e coraggio stanno lavorando per poter offrire a Roma, all'Italia e al mondo una Ryder Cup innovativa, visionaria e appassionante". Lavinia Biagiotti Cigna, presidente del Marco Simone Golf & Country Club, percorso di gara della Ryder Cup italiana, ha commentato così il rinvio dell'edizione tricolore della sfida Europa-Usa dal 2022 al 2023. (ANSA).